OM : Thauvin choqué par le rouge pour Payet

Dans : OM.

Florian Thauvin, passeur décisif sur le but de Payet, après le nul de l'OM contre l’OL (1-1) : « C’est un point important. Même si on était dominé en début de match, on a réussi à marquer les premiers. Mais le rouge de Payet nous fait mal. Ce rouge est sévère, un jaune aurait été suffisant... Mais on garde le nul, on ramène un point à Marseille. Il faut féliciter l’équipe pour ça, car on s’est battus comme des lions. C’est bien ! Dans l’état d’esprit, on a été irréprochables. Maintenant, on est présents dans les grands matchs, on fait de grosses performances face à nos concurrents directs. C’est psychologique. Mais il faut aussi qu’on prenne des points dans les matchs contre les autres équipes du championnat. Même si le manque de public nous fait mal à domicile, on doit trouver des solutions pour prendre plus de points au Vélodrome. On doit régler ça, car avec notre effectif, on doit faire mieux que ça », a-t-il lancé sur Téléfoot.