OM : Thauvin agite le mercato, Pablo Longoria en mission

Dans : OM.

De retour sur les terrains durant la préparation après une saison blanche en raison d’une blessure à la cheville, Florian Thauvin est à un tournant de sa carrière.

A l’instar d’un Memphis Depay à Lyon, l’ailier droit de l’OM est en fin de contrat dans un an. Et comme l’international néerlandais, il revient tout juste d’une saison blanche, ce qui rend la gestion de ces deux dossiers particulièrement délicats pour les dirigeants lyonnais et marseillais. Avec la qualification en poche pour la Ligue des Champions, Florian Thauvin n’est évidemment pas pressé de faire ses valises. Mais la direction olympienne n’ayant pas réellement les moyens de le prolonger à un salaire équivalent, Florian Thauvin pourrait bien être poliment poussé vers la sortie. Cet été, moyennant une indemnité de transfert ou en 2021, libre de tout contrat ? La question se pose et ce dossier particulièrement délicat sera la priorité du nouveau directeur du football, Pablo Longoria, selon L’Equipe.

« La première mission de Longoria sera donc de renouer le dialogue, après une prise d'informations approfondie sur ce sujet » indique le quotidien national, qui explique que le directeur sportif espagnol connaît bien l’entourage de Florian Thauvin pour la simple et bonne raison qu’il souhaitait le recruter au FC Valence en 2019. Néanmoins, l’opération prolongation sera délicate à mener à bien, Marseille ayant pris des engagements pour réduire sa masse salariale auprès de la DNCG et Florian Thauvin n’étant pas dans la même optique que Dimitri Payet, qui a lissé son salaire sur quatre ans au lieu de deux. Par ailleurs, le média indique que plusieurs formations européennes et notamment italiennes observent avec beaucoup d’assiduité la préparation estivale de Florian Thauvin… et pourraient dégainer une offre comprise entre 15 et 20 ME au mois de septembre pour l’international tricolore. Autant dire que ce dossier est parti pour durer, et son issue est totalement incertaine.