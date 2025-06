OM ‍: Terrible nouvelle, des millions s’envolent

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM s'apprêtait à réaliser une deuxième belle opération au mercato en ce mois de juin, mais tout est tombé à l'eau en quelques heures. C'est la douche froide pour Pablo Longoria.

Pablo Longoria misait sur deux belles ventes pour finir la saison comptable de l’Olympique de Marseille. Il n’y en aura qu’une, avec celle de Luis Henrique à l’Inter Milan. Pau Lopez devait signer définitivement à Toluca, avec qui il avait été champion du Mexique il y a quelques semaines. Dans la foulée de cette réussite, le gardien espagnol était annoncé comme définitivement transféré à Toluca, son option d’achat de 4 millions d’euros ayant été annoncée comme levée. Mais ce n’est pas le cas, et c’est même le contraire qui est en train de se produire. 365 Scores Mexico confirme ainsi la rumeur de ces dernières heures, à savoir que les dirigeants du club mexicain ont négocié la rupture du prêt de Pau Lopez, ce qui va renvoyer le gardien espagnol à l’OM dans la foulée.

L'OM récupère un gros salaire

SE VA DEL CAMPEÓN 👺👋@365Scoresmx puede confirmar que Toluca tiene muy avanzada la rescisión de Pau López 🚪❌



Toluca llegó a un acuerdo con Olympique de Marsella para disolver el préstamo anticipado, pues su rendimiento en el Clausura 2025 no fue el esperado ❌📊



El Portero… pic.twitter.com/hsszNcLHVv — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) June 11, 2025

Deux raisons à cela : son niveau de jeu jugé trop moyen lors de la dizaine de matchs qu’il a disputés. Et le fait qu’il prenne la place d’un joueur étranger dans l’effectif alors qu’il n’a pas de statut de titulaire à son poste, ce qui dérange Toluca. Le média local explique que l’OM a accepté de récupérer Pau Lopez, sans pouvoir donc toucher le montant de l’option d’achat. Pablo Longoria a-t-il vraiment eu le choix ? Difficile à dire pour le moment, mais le président olympien va désormais devoir trouver un nouveau club avec Pau Lopez, qu’il avait déjà eu toutes les peines du monde à caser l’été dernier puis l’hiver dernier. En plus de cela, ce sont 4 millions d’euros en moins dans les caisses, et un copieux salaire qui revient gonfler l’effectif. Même si le mercato est encore long, cela reste une mauvaise nouvelle pour l’OM et ses comptes.