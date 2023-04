OM : Tapie « l’arnaqueur », il calme la famille du Boss

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A partir du 13 septembre prochain, Netflix va diffuser une série consacrée à Bernard Tapie, l’ancien président de l’Olympique de Marseille. Cela fait du bruit jusque dans la famille de "Nanard".

La série évènement est attendue par tous les supporters de l’Olympique de Marseille ainsi que les observateurs aiguisés du ballon rond. Afin de faire monter la sauce, Netflix a diffusé une bande annonce qui a provoqué un énorme bad-buzz. Et pour cause, la plateforme de séries en ligne a présenté l’ex-président de l’OM comme un « arnaqueur » parmi ces nombreux titres. Une description qui a provoqué la colère de la famille de Bernard Tapie et notamment de sa fille Sophie Tapie, laquelle a réagi sur Instagram en publiant que « l’irrespect » n’avait « pas de limite ».

Jacques Séguéla, père du réalisateur de la série Tristan Séguéla, a de son côté réagi à la polémique sur le plateau de C-News face à Pascal Praud. L’occasion pour lui de défendre la série en question alors que le mot « arnaqueur » a été utilisé par Netflix dans sa bande annonce, mais n’a jamais été utilisé dans la série par les réalisateurs et les auteurs. « Ils parlent d’un film qu’ils n’ont pas vu ! Moi j’ai vu les sept heures. Dans les sept heures, le mot arnaqueur n’apparaît pas une seule fois ! Ni une image d’arnaqueur » défend Jacques Séguéla avant de poursuivre.

Le père du réalisateur recadre la famille Tapie

« On n’a pas le droit de critiquer une chose quand on ne l’a pas vu ! La première (présentée au festival Canneseries, ndlr) a été un triomphe, il y a eu 15 minutes de standing ovation. Ils ne l’ont pas vu ! Qu’ils aillent le voir. (...) Je défends mon fils, mais je défends aussi Bernard. On n’a jamais dit un mot méchant ni contre l’un, ni contre l’autre. Je trouve scandaleux qu’on puisse démolir un film sans l’avoir vu » a-t-il ajouté. De vives critiques à l’égard de la famille de Bernard Tapie, laquelle allume la série sans même l’avoir visionné. Nul doute que Netflix a en tout cas réussi sa promotion en créant le buzz autour de cette série que tout le monde attend maintenant avec impatience pour se faire son propre avis.