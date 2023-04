Tapie « arnaqueur », Netflix corrige sa lamentable erreur

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Dans le teaser de sa série sur Bernard Tapie, Netflix a notamment présenté l’ancien homme d’affaires comme un « arnaqueur ». La description a provoqué la colère de la famille du défunt, laquelle a incité la plateforme de streaming à supprimer le terme cité.

Bonne ou mauvaise nouvelle pour Netflix ? En tout cas, la plateforme américaine doit composer avec une polémique pendant la promotion de sa mini-série. Quelques mois avant la diffusion du biopic sur Bernard Tapie, prévue à partir du 13 septembre, les réticences de la famille du défunt refont surface. L’ancien président de l’Olympique de Marseille avait lui-même confié qu’il n’avait pas donné son accord pour la création de ce programme. Un refus récemment confirmé par la veuve Dominique Tapie.

Bernard Tapie s'y était opposé

Pas de quoi arrêter Tristan Séguéla, le co-créateur et réalisateur qui n’avait pas besoin de son approbation. « Je l'ai croisé et je lui ai annoncé que je voulais faire une série sur lui, a raconté l’homme à l’origine du projet dans le JDD. Sa réaction a été simple, il m'a dit : "Je t'arrête tout de suite, c'est non !". Je lui ai répondu que je n'étais pas venu demander son autorisation mais simplement le prévenir que j'allais m'y atteler. J'aurais pu m'arrêter là, évidemment, mais s'il y a bien une chose sur laquelle Tapie m'a inspiré, c'est de ne pas m'en tenir à ce genre de mise en garde. Lui-même n'en aurait pas tenu compte. »

« Tapie l’arnaqueur » sérieux @NetflixFR ?? vous avez besoin de le qualifier ainsi pour faire la promo de votre série…

C’est minable… pic.twitter.com/OgO6F2DNSv — Rod (@RodTapieM) April 14, 2023

Il n’empêche que son entourage l’a mauvaise, surtout depuis le teaser de Netflix qui décrit Bernard Tapie comme un « businessman, homme politique, arnaqueur, patron de l'Olympique de Marseille, chanteur... ». Le terme « arnaqueur » a fait bondir le petit-fils Rod, et surtout la fille de l’homme d’affaires décédé en octobre 2021. « L’irrespect n’a pas de limite », a réagi Sophie Tapie sur Instagram. Cette fois, la plateforme de streaming a tenu compte de la colère provoquée par ce qualificatif peu flatteur puisque le terme ciblé a été supprimé du teaser diffusé par Netflix. Preuve quand même que la famille du boss sait se faire entendre et que les supporters de l'OM n'ont pas hurlé leur colère en vain.