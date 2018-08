OM : SVP Monsieur Abdennour, va falloir partir....bah non !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Prêté le 29 août 2017 par Valence à l'Olympique de Marseille pour deux saisons, Aymen Abdennour n'a pas du tout convaincu Rudi Garcia et l'idée de conserver le défenseur tunisien une saison de plus n'emballe pas du tout les dirigeants de l'OM. Oui mais voilà, il y a un contrat à respecter et, en plus, Aymen Abdennour a un joli salaire du côté de Marseille, puisque l'on parle de 250.000 euros par mois plus les primes. Alors, comme l'explique ce mercredi La Provence, la situation entre le défenseur de 28 ans et l'Olympique de Marseille est très compliquée à cet instant du mercato.

Car, c'est Abdennour qui est seul à pouvoir débloquer les choses. « A l’OM, tout le monde s’accorde à dire qu’il a déçu chaque fois qu’on a fait appel à lui la saison passée. Si les chances de le voir figurer prochainement dans une composition d’équipe olympienne sont extrêmement minces, le natif de Sousse n’a en revanche pas renoncé. Dans l’esprit de son entourage, la situation est d’ailleurs claire : il restera en 2018-19. Une volonté à l’opposé de la position de l’état-major phocéen, qui aimerait qu’il se trouve un nouveau challenge. La balle est dans son camp puisque le club marseillais n’est pas maître de son destin », rappelle le quotidien régional. Alors, en acceptant la demande de Valence de prendre en charge un tel salaire, l'OM s'est probablement tiré une balle dans le pied et il faudra probablement l'assumer jusqu'en juin 2019.