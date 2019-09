OM : Survivre 4 ans à Marseille, Bouna Sarr s’applaudit lui-même

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Annoncé sur le départ en début de mercato, Bouna Sarr est bien resté à l’Olympique de Marseille.

L’ailier ou latéral droit a la confiance du nouvel entraîneur André Villas-Boas, qui l’a titularisé lors des trois derniers matchs de championnat. Un temps de jeu qui ne devrait pas diminuer après l’opération à la cheville de Florian Thauvin, indisponible jusqu’à la fin de l’année. L’ancien Messin ne s’en plaindra pas, lui qui se considère comme un cadre du club phocéen. Et qui n’a jamais envisagé un transfert cet été.

« Non franchement pas spécialement, a confié le Franco-Guinéen à Maritima. C'est vrai que j'ai prolongé il n’y a pas si longtemps que ça. Donc voilà auparavant je disais que j'avais envie de m'inscrire dans la durée. Donc moi je me sens bien ici. J'attaque ma cinquième saison ici mine de rien. Et aujourd'hui j'en suis fier parce que ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir rester aussi longtemps dans un club aussi prestigieux que l'OM avec aussi ces difficultés par moment. Donc non, moi j'avais aussi envie de découvrir ce nouveau coach. Peut-être qu'on va rentrer dans un nouveau cycle et j'ai envie d'en faire partie. » Sous contrat jusqu’en 2022, Bouna Sarr peut voir loin avec l’OM.