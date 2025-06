OM ‍: Surprise, Neal Maupay envoyé en Argentine

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Neal Maupay ne fait pas partie des plans de l'OM pour la saison à venir. Un club argentin l'a mis dans sa liste et cela pourrait bien faire mouche.

Attaquant atypique qui a souvent soulagé l’Olympique de Marseille en première partie de saison quand Elye Wahi ne donnait pas satisfaction, Neal Maupay a ensuite disparu des radars lorsqu’Amine Gouiri a pris son envol. L’ancien joueur d’Everton a été relégué bien loin dans la hiérarchie par Roberto De Zerbi, d’autant plus qu’il n’avait plus l’impact ni l’efficacité qui faisaient sa force en première partie de saison. Résultat, cet été l’OM compte se renforcer devant, ce qui va encore plus éloigner l’ancien niçois d’une place de titulaire. Son départ ne fait guère de doute, mais encore faut-il trouver un point de chute.

Neal Maupay, delantero francés del #OlympiqueDeMarsella, es uno de los delanteros en carpeta por #Racing.



👉 El atacante se nacionalizó argentino y sueña con jugar en la Selección #Argentina 🇦🇷



ℹ️ Las otras opciones en carpeta son Alejo Véliz y Elías Torres. pic.twitter.com/ENAbxBQzu3 — Leandro Adonio Belli (@LeandroAdonio) June 20, 2025

Un premier nom est sorti ce vendredi soir, et c’est une grosse surprise puisqu’il s’agit du club du Racing. Le club d’Avellaneda fait partie des formations importantes du football argentin, même si ce n’est pas Boca Juniors ou River Plate. Mais il y a une explication à cet intérêt. Neal Maupay est en effet né d’une mère argentine, et il a toujours rêvé de jouer en Amérique du Sud. Il a demandé et obtenu la nationalité argentine en 2013, alors qu’il n’avait pas encore 18 ans. Jamais sélectionné en équipe de France A, Maupay n’a jamais caché qu’il rêvait un jour d’être international argentin. Même si le chemin est encore, rejoindre un très bon club qu’est le Racing pourrait être un premier pas en ce sens. Néanmoins, selon les médias argentins, rien n’est fait mais le Racing a un intérêt prononcé pour le joueur qui a encore un an de contrat avec l’OM après son option d’achat levée automatiquement cette saison.