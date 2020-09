OM : Marseille pensait trouver le pigeon idéal pour Strootman

Dans : OM.

Conscient que l’Olympique de Marseille doit vendre pour réduire son déficit, l’entraîneur André Villas-Boas a dressé la liste de ses indésirables. Sans surprise, le nom du milieu Kevin Strootman apparaît. Mais le Néerlandais n’est pas simple à refourguer.

Déjà bien avancé, le mercato estival de l’Olympique de Marseille est pourtant loin d’être terminé. Après les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et de Yuto Nagatomo, le directeur du football Pablo Longoria va tenter d’attirer un jeune attaquant rapide et polyvalent avec un budget annoncé à 6 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout. Le dirigeant espagnol doit également conclure des départs pour la santé financière du club phocéen. C’est d’ailleurs la principale crainte de l’entraîneur André Villas-Boas qui tient à conserver ses meilleurs joueurs. Et donc à sacrifier les cinq éléments jugés indésirables.

Il s’agit sans surprise de Christopher Rocchia, Maxime Lopez, Valère Germain, Kostas Mitroglou et de l’encombrant Kevin Strootman (30 ans), dont le salaire mensuel brut atteint les 500 000 euros. Autant dire que l’OM est toujours impatient de se débarrasser du flop qui domine sa grille des salaires. Du coup, le nom du milieu de terrain a été proposé à Galatasaray, révèle le média local TRT Spor. Une initiative a priori sans succès puisque le club turc, qui a pourtant tendance à offrir de bonnes rémunérations, n’a pas donné suite. Il faut dire que le Néerlandais sous contrat jusqu’en 2023 n’a jamais impressionné depuis son arrivée en 2018. Sa faible cote sur le marché n’est donc pas si étonnante.