OM : Strootman tue le mercato, il reste à l'AS Rome

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Le rêve de voir Kevin Strootman rejoindre l'Olympique de Marseille lors de ce mercato semble avoir pris un sérieux coup de plomb dans l'aile. Car dans ses pages sportives, le très sérieux quotidien italien Il Messaggero affirme que jamais l'idée de quitter l'AS Rome n'a effleuré l'esprit du milieu de terrain international néerlandais. En en VO cela donne un titre qui résume bien la situation du joueur convoité par l'OM : « Strootman imita Dzeko: Roma e basta ».

Autrement, Kevin Strootman, arrivé à la Roma il y a 5 ans en provenance dU PSV Eindhoven, n'a nullement l'intention de partir lors de ce mercato, à la fois parce qu'il se sent très bien au sein du club de la capitale, mais aussi parce qu'il estime que sa vie est sportive et personnelle est désormais à Rome. Malgré les nombreux changements intervenus depuis l'arrivée de Monchi comme directeur sportif des Giallorossi, Strootman garde une place importante de la groupe, son exemple étant souvent donné aux plus jeunes joueurs. Autrement dit, les chances de voir le milieu de terrain néerlandais partir de l'AS Rome d'ici le 31 août sont, selon le média italien, inexistantes.