OM : Strootman quitte Marseille, le vestiaire est prévenu !

Marseillais depuis août 2018, Kevin Strootman va quitter l’OM dans les prochaines heures de ce mercato hivernal.

Deux ans et demi après sa signature à Marseille en provenance de l’AS Roma contre 25 ME, l’international néerlandais va retrouver la Série A. En effet, le prêt sans option d’achat de Kevin Strootman au Genoa n’est plus qu’une question d’heures. A en croire les informations obtenues par RMC, le natif de Ridderkerk a alerté certains de ses proches coéquipiers au sein du vestiaire de l’OM de son départ pour l’Italie. Lundi soir, un document manquait encore au Genoa afin d’officialiser la venue de Kevin Strootman, mais tout sera réglé ce mardi avec une officialisation attendue dans la journée.

Dans le même temps, l’Olympique de Marseille devrait annoncer la signature du latéral droit espagnol de 23 ans, Pol Lirola. Le défenseur débarque en provenance de la Fiorentina sous la forme d’un prêt avec une option d’achat comprise entre 11 et 12 ME. Un joli coup de la part de Pablo Longoria, qui cherchait activement un latéral droit depuis le mois de septembre et le départ totalement inattendu de Bouna Sarr au Bayern Munich. Pour en revenir à Kevin Strootman, il n’est pas certain que Marseille décide de le remplacer numériquement avec l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain. Pablo Longoria devrait plutôt profiter de cette économie salariale afin d’accélérer sur le dossier de l’attaquant. A ce poste clé, où un renfort est indispensable pour encore rêver d’un podium en fin de saison, l’OM piste Milik, Laborde, Kouamé ou encore Mateta. Reste à voir quelle piste aura les faveurs de Pablo Longoria, d’André Villas-Boas mais également de Frank McCourt, sollicité afin de valider chaque transfert que cela soit dans le sens des arrivées ou des départs.