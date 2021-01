OM : Strootman quitte Marseille, transfert au Genoa confirmé !

Dans : OM.

Le président du Genoa a confirmé ce samedi soir que Kevin Strootman allait rejoindre son club, l'accord avec l'OM étant en course de finalisation.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ne s’ennuient pas ce week-end puisque quelques heures après l’annonce d’un accord trouvé entre le club phocéen et la Fiorentina concernant le prêt de Pol Lirola, le latéral droit de la Viola, c’est le président du Genoa qui a annoncé que Kevin Strootman était attendu dans les 48 heures dans la capitale de la Ligurie pour passer sa visite médicale et s’engager sous forme de prêt avec l’actuel 19e de Serie A. Répondant à la RAI concernant le milieu international néerlandais de l’OM, Enrico Preziosi, patron de la Genoa, a indiqué que tout allait se finaliser rapidement. « Nous sommes sur le point de boucler l’arrivée de Kevin Strootman, il ne manque plus que la visite médicale, il sera là lundi. Je suis content, surtout car je connais bien l'homme », a expliqué le dirigeant italien.

L’information dévoilée par la presse italienne vendredi soir est également confirmée par Mohamed Bouhafsi, le journaliste de RMC annonçant après la RAI qu’effectivement Kevin Strootman était sur le départ de l’Olympique de Marseille. Le milieu néerlandais sera prêté jusqu’à la fin de la saison au Genoa, à priori sans option d’achat, alors qu’il a encore deux ans et demi de contrat avec l’OM. Même si le club phocéen paiera une partie du salaire du joueur, lequel empoche 0,5ME par mois à Marseille, ce sera toujours cela de pris, surtout qu’André Villas-Boas ne compte plus sur Kevin Strootman. De son côté, ce dernier pourra avoir du temps de jeu avec le Genoa, histoire de s'assurer une place dans le groupe des Pays-Bas pour l'Euro 2021. Un deal gagnant-gagnant.