OM : Strootman libéré, il foudroie l'idée en bois d'Eyraud

Au cœur du mois de mai, L’Equipe indiquait que Jacques-Henri Eyraud était prêt à sacrifier Kevin Strootman pour alléger sa masse salariale.

Dans ses colonnes, le quotidien national affirmait que le président de l’Olympique de Marseille n’était pas contre l’idée de perdre l’international néerlandais sans encaisser la moindre indemnité de transfert dans le but d’économiser son salaire colossal. Rapidement, le propriétaire Frank McCourt avait recadré son président en lui indiquant qu’il n’était pas concevable de libérer un joueur recruté 25 ME. Dans l’émission « Sur le Gril » sur Le Phocéen, Romain Canuti s’est rangé derrière l’avis de Frank McCourt d’autant que pour le journaliste marseillais, Kevin Strootman a un rôle important dans le vestiaire d’André Villas-Boas.

« Strootman transféré pour zéro euro ? Non, il faut le garder. Cela peut paraître fou, mais je pense que dans cette bonne saison, c’est vraiment l’homme de l’ombre. Il a une mentalité incroyable, je trouve qu’il est sous-coté dans ce sens-là. Footballistiquement, on est tout d’accord qu’il y a des limites en voyant les matchs. Mais c’est un mec qui a une mentalité géniale, c’est le premier arrivé à l’entraînement, le dernier à repartir. Il faut que quelqu’un comme lui imprime cette mentalité aux jeunes de l’effectif » a indiqué Romain Canuti, pour qui Kevin Strootman a eu un rôle plus important que celui que la presse veut bien lui accorder dans la belle saison de l’Olympique de Marseille. Cela étant, il semble acquis que Jacques-Henri Eyraud vendra le Néerlandais en cas d’offre lors du prochain mercato, peu importe le montant de celle-ci. Reste à voir qui est prêt à assumer les émoluments colossaux de l’ancien Romain, qui émarge à plus de 500.000 euros par mois en Provence.