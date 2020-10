OM : Le podium des salaires révélé, c'est le choc !

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille a opté pour une politique de recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel au mercato.

Sous la houlette du nouveau directeur sportif Pablo Longoria, l'OM a opté pour le recrutement de joueurs prometteurs, à l’image de Luis Henrique, Michaël Cuisance ou encore Pape Gueye et Leonardo Balerdi. En revanche, le nouveau patron du sportif à Marseille n’est pas parvenu à se débarrasser des joueurs à gros salaire. Indésirables, Kostas Mitroglou, Valère Germain ou encore Kevin Strootman sont toujours au club. Et cela risque de plomber les finances de l’Olympique de Marseille à l’avenir, d’autant plus que les joueurs les mieux payés de l’effectif ne sont pas des titulaires, comme souligné par Mourad Aerts.

« Au niveau des départs, ce mercato est encore très déficitaire pour l'OM. Et je ne parle pas des départs de Caleta-Car ou Sanson. Dans ton top 10, et je pense même top 5 des salaires, tu as trois salaires qui ne jouent plus ou très peu. Tu as Kevin Strootman qui est désormais le choix numéro 5 ou 6 derrière Cuisance, Kamara, Rongier, Sanson… Et encore ça va, Lopez est parti. Ton plus gros salaire est donc au mieux ton cinquième choix au milieu de terrain ! Valère Germain qui est donc lui aussi désormais ton troisième choix au poste d’avant-centre et un remplaçant hypothétique sur le côté droit. Il doit être autour du cinquième salaire de l’effectif. Et tu as Kostas Mitroglou, qui est toujours là et qui est aussi dans les alentours du salaire de Germain. C’était ces mecs-là que j’attendais que l’on exfiltre » a lâché le journaliste de Football Club de Marseille, totalement dépité de voir que Germain, Mitroglou et Strootman figurent (avec Thauvin) parmi les quatre plus gros salaires du club. Ce n’est sans doute pas le seul au sein de la communauté des supporters de l'Olympique de Marseille.