OM : Steven Gerrard n’en veut plus, Marseille va tenter le coup

Dans : OM, Mercato.

Toujours en course pour une place sur le podium de Ligue 1, l’Olympique de Marseille joue gros dans le sprint final.

L’absence de Ligue des Champions ralentirait encore l'avancée du projet olympien. Et ne faciliterait pas le mercato estival à venir. Il serait effectivement difficile de retenir des joueurs comme Florian Thauvin ou Mario Balotelli. Du coup, le club phocéen assure ses arrières avec des pistes offensives comme celle menant à Alfredo Morelos (22 ans). Selon les informations d’As Colombia, l’OM serait à l’affût pour l’attaquant des Glasgow Rangers, tout comme Leicester City et le Borussia Dortmund. Il faut dire que la situation du Colombien devient incertaine.

Si l’avant-centre a longtemps fait le bonheur de son équipe, avec notamment 17 buts inscrits en championnat, son indiscipline commence sérieusement à agacer. Morelos a en effet récolté 13 cartons jaunes et 5 rouges cette saison, dont le dernier contre le Celtic qui lui a valu 4 matchs de suspension. Résultat, le manager Steven Gerrard, satisfait de l’intérim de Jermain Defoe, ne serait plus opposé au départ de son buteur. Peut-être une occasion à saisir pour l’OM, ou pour l’OGC Nice qui le convoitait cet hiver.