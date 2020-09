OM : Son meilleur ami est noir, l'oncle d'Alvaro a une défense en béton...

Dans : OM.

Accusé de racisme par Neymar après la défaite du PSG contre l’OM dimanche, Alvaro Gonzalez contre-attaque via son entourage.

Dès son retour à Marseille dans la nuit de dimanche à lundi, Alvaro Gonzalez a nié les accusations de Neymar en publiant notamment sur son compte Twitter une photo sur laquelle on pouvait voir l’Espagnol aux côtés de Payet, Amavi, Kamara, Sarr, Mandanda, Nagatomo ou encore Gueye. Le but de la démarche était évidemment de prouver que l’ex-défenseur de Villarreal n’était pas raciste, et n’avait aucun problème avec les hommes de couleur. Tandis que la polémique continue de faire beaucoup parler, l’oncle d’Alvaro Gonzalez a pris la parole en ce milieu de semaine afin de défendre son neveu.

Et pour Manuel Soberon, interrogé par la chaîne espagnole Telecinco, il est clair que cette polémique vise uniquement à décrédibiliser Alvaro Gonzalez, lequel n’a rien à se reprocher selon lui. « Les mots qu'il a dit à Neymar sont "bobo" (idiot en espagnol). Neymar l'a constamment insulté pendant le match. Il lui a dit qu'il gagnait quatre euros, pendant que lui gagnait 10 ME par an. Si on regarde de ce point de vue, ce sont eux les racistes. Le meilleur ami d'Alvaro à l'Espanyol était Caicedo, un joueur noir. Je ne sais pas s'il va prendre des mesures contre Neymar. Maintenant Neymar essaye de minimiser l'affaire, mais le mal est fait. Il est un peu hypocrite » a lancé l’oncle du défenseur de l’Olympique de Marseille, confiant avant l’étude de cette polémique par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, ce mercredi aux alentours de 19 heures. Pour rappel, et comme indiqué par L’Equipe dans son édition du jour, Alvaro Gonzalez ne sera sanctionné que si la LFP tient entre ses mains une preuve « irréfutable » de propos à caractère racistes de l’Espagnol.