OM : Son agent disjoncte, Lihadji a mis Marseille en furie

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Isaac Lihadji est un joueur très talentueux, c'est une évidence, et le jeune joueur marseillais de 17 ans a fait le buzz durant les matches de préparation de l'OM en montrant déjà ses qualités. Mais visiblement tout cela a donné des idées à son représentant, lequel négocie avec les dirigeants phocéens les conditions financières du premier contrat pro que Isaac Lihadji doit signer. Selon le site spécialisé Actufoot.com, au fil des matches, et voyant que la mayonnaise prenait autour de son joueur, l'agent d'Isaac Lihadji a fait grimper les prix de manière pour le moins rapide et virile.

Dans un premier temps, l’Olympique de Marseille a offert 15.000 euros par mois et une prime à la signature à Isaac Lihadji, ce que le représentant du joueur a refusé. Ce dernier a d'abord demandé le double, puis après la rencontre face à Naples, Isaac Lihadji ayant montré de belles choses, l’agent a exigé 50.000 euros par mois et un bonus de 500.000 euros à la signature. Une attitude qui a fait craquer les dirigeants de l’OM, lesquels auraient prévenu Isaac Lihadji et sa famille qu’ils ne voulaient plus discuter avec cet agent. A priori, l’international U17 français a compris le message et se serait mis en quête d’un nouveau représentant.