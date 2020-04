OM : Slimani à Marseille, le joueur à ne surtout pas acheter

Dans : OM.

Désireux de renforcer son secteur offensif à moindre coût, l’OM songe à Islam Slimani, prêté cette saison par Leicester à l’AS Monaco.

Auteur d’une première partie de saison exceptionnelle en Principauté, l’international algérien ne rentre pas véritablement dans les plans du nouvel entraîneur, Robert Moreno. Sauf improbable retournement de situation, l’attaquant de 31 ans va donc revenir à Leicester cet été… de manière très provisoire. Car le club de Premier League souhaite définitivement vendre Islam Slimani, et a d’ores et déjà fixé son prix à 10 ME. Mais au-delà de l’indemnité de transfert, c’est le salaire du joueur, supérieur à 300.000 euros mensuels qui pourrait poser un véritable souci à l’Olympique de Marseille.

Pour Bertrand Latour, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud feraient mieux de laisser tomber dès à présent ce dossier bien trop délicat financièrement. « Slimani, la recrue idéale pour l'OM ? Je vais répondre non pour deux raisons. La première, c'est que je ne suis pas sûr que Marseille dispose de 10 millions d'euros à mettre sur un joueur. Donc 10 millions, ou une autre somme d'argent s'ils en ont les moyens, il faut plutôt les mettre sur un joueur jeune qu'ils pourront ensuite revendre. Je ne suis pas fan du trading, mais Marseille cherche des revenus. Donc ce n'est pas en mettant de l'argent sur un joueur qui approche de la fin de carrière... Ce n'est pas ce qu'il faut faire » a prévenu le journaliste de La Chaîne L’Equipe, qui encourage Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas à viser des joueurs plus jeunes lors du prochain mercato. Reste que le club phocéen, en proie à des difficultés financières importantes, aura bien du mal à lâcher des gros chèques pour des jeunes n’ayant encore rien prouvé au cours de leur carrière. L’équation du prochain mercato sera donc très difficile à résoudre pour les dirigeants olympiens…