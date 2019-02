OM : Si Balotelli devient sérieux, Marseille aura fait l'affaire du mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Arrivé à l'Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal, après de très très longues négociations, Mario Balotelli a déjà marqué son territoire en inscrivant un but contre Lille, même si l'OM s'est incliné face au LOSC. Probable titulaire ce samedi soir contre Reims, l'attaquant italien a déjà mis la majorité des supporters marseillais d'accord mais pour un autre joueur offensif italien qui a laissé une belle empreinte à l'Olympique, Fabrizio Ravanelli, Mario Balotelli peut redevenir un joueur de classe mondiale s'il réussit à faire les efforts qu'il ne faisait plus à Nice.

« Mario va devoir beaucoup travailler pour revenir au top physiquement, ça se voit. Mais s'il arrive à se mettre les supporters dans la poche, et j'ai le sentiment que c'est le cas avec son premier but contre Lille ça devrait fonctionner. Maintenant, il aura certainement besoin d'un mois pour être vraiment prêt. L’OM, c'est une opportunité extraordinaire pour lui. Avec tout le respect que j'ai pour Nice, ici c'est complètement différent. C'est un autre monde. Il doit démontrer maintenant qu'il a la personnalité pour s'y imposer, pour marquer des buts et relancer l'OM. Être le premier à l'entraînement, montrer l'exemple. C'est peut-être justement ce qui lui a manqué jusque-là. Mais ici, s'il s'investit, il va vite devenir le chouchou du public. Les supporters aiment les joueurs au grand coeur. Ils sont très chaleureux et très exigeants aussi, je crois que ça peut le pousser, explique, dans L'Equipe, l'ancien attaquant transalpin de l'OM, qui pense que son compatriote a les qualités qu'il faut pour réussir à inverser les tendances d'une carrière où les bats ont été plus nombreux que les hauts. A Marseille, il ne faut pas seulement avoir des qualités de footballeurs mais aussi de la personnalité. Je crois qu'il est armé pour ça. Et il a une personne à côté de lui, son agent, Mino (Raiola), qui connaît bien le foot. S'il lui a conseillé de signer à l'OM, c'est qu'il est convaincu qu'il peut y réussir. »