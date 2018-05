OM : Séville rêve de Gustavo, ça fait bien rire l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Malgré l’échec pour l’obtention d’une qualification en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a réalisé une belle saison.

Et forcément, de nombreux joueurs ont brillé et ont donc tapé dans l’œil des grosses écuries européennes. C’est le cas de Florian Thauvin, auteur de 22 buts en Ligue 1 cette saison, mais pas seulement. Meilleur joueur de l’OM selon de nombreux observateurs, Luiz Gustavo a également des courtisans en vue du mercato. Selon les informations d’El Gol Digital, le FC Séville rêverait de signer le gros coup de l'été en s’attachant les services du Brésilien.

Mais qu’on se le dise : les Andalous ont très peu de chances (pour ne pas dire aucune) de rafler la mise avec l’ancien milieu défensif du Bayern Munich. Et pour cause, l’OM souhaite conserver l’ossature de son effectif pour améliorer son classement la saison prochaine, comme le confirmait L’Equipe en début de semaine. C’est pour cela que des joueurs comme Mandanda, Rami, Thauvin, Payet et donc Luiz Gustavo vont rester au club une saison supplémentaire au minimum. Les dirigeants du FC Séville peuvent donc déjà commencer à regarder ailleurs pour renforcer leur milieu de terrain…