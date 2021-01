OM : Seul contre tous, Payet va faire morfler le PSG

Dans : OM.

Afin de sanctionner un retard à l’entraînement début janvier, André Villas-Boas a placé Dimitri Payet sur le banc contre Montpellier, mercredi.

Nemanja Radonjic ayant marqué, le coach portugais avait fait le choix de se priver une seconde fois de son n°10 sur la pelouse de Dijon samedi. Cette fois, le Portugais n’a pas été aussi inspiré que trois jours plus tôt dans la mesure où Radonjic n’a pas marqué tandis que l’entrée de Payet a été quelconque. Un climat de tension semble doucement s’installer entre le Réunionnais et André Villas-Boas, bien que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ait nié tout problème devant la presse samedi soir. Interrogé à ce sujet sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Yoann Riou estime que cette mini-crise du mois de janvier entre Payet et Villas-Boas peut être profitable… à Marseille.

« Un problème entre Payet et Villas-Boas ? Non ! Marseille a besoin de Payet. Le coach ne peut pas faire sans Payet. Il a quelque chose que les autres joueurs n’ont pas. Payet n’est jamais aussi fort que quand il est en rage, en colère. Et franchement, Payet et Villas-Boas ont un super rapport. Ils passent leurs temps à se renifler, ils ont prouvé ensemble. L’embrouille contre Montpellier ? On connaît Payet. Vous verrez qu’il sera excellent mercredi. Il a besoin de tout ça, d’avoir la terre entière contre lui. Je trouve que c’est limite positif tout ça. Les deux ont besoin de ça, ce sont des sanguins. Ils sont bons dans la confrontation. Payet va revenir » a indiqué le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si Dimitri Payet débutera face au PSG mercredi lors du Trophée des Champions et si oui, si l’international tricolore sera performant…