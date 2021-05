OM : Sébastian Villa à Marseille, les indices pleuvent

Dans : OM.

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli travaillent dur pour faire venir Sébastian Villa de Boca Juniors.

Le marché des transferts s’annonce assez dingue du côté de l’Olympique de Marseille. Non pas que Frank McCourt ait décidé d’investir une nouvelle fois des sommes copieuses pour renforcer l’équipe, mais Pablo Longoria est désormais aux commandes, et le dirigeant espagnol a beaucoup d’idées à défaut d’avoir des grands moyens. Les pistes se multiplient ces derniers jours, à mesure que les contours de l’effectif commencent à se dessiner. En effet, Jorge Sampaoli est désormais bien en place, avec également son mot à dire en ce qui concerne le recrutement. La preuve, l’entraineur argentin n’hésite pas à pousser des pistes qui le séduisent, et c’est le cas avec Sébastian Villa. Selon le journal argentin El Instansigente, l’OM suit de près l’ailier gauche qui évolue à Boca Juniors, et qui a récemment prolongé au sein du club de Buenos Aires. Mais à 24 ans, l’ailier colombien ne compte pas manquer une occasion de découvrir l’Europe, et pourquoi de devenir rapidement international, à désormais moins de deux ans de la Coupe du monde au Qatar.

Valorisé à plus de 7 ME, Sébastian Villa travaille en tout cas sur son départ, et même sur son arrivée à l’OM pour être plus précis. En effet, son agent, Norman Capuozzo, aurait rencontré Pablo Longoria sur Marseille en ce début de semaine, et a laissé une trace de sa visite dans la cité provençale sur les réseaux sociaux, histoire de faire s’ébruiter la rumeur. En ce qui concerne les discussions entre les deux clubs, les choses prennent aussi le bon chemin. En effet, l’OM serait prêt à renvoyer Dario Benedetto dans son ancien club pour faire baisser le prix de Sébastian Villa. Une option étudiée par Boca Juniors, qui ne pourra pas compter sur le renfort longtemps espéré d’Edinson Cavani, bien parti pour rester à Manchester United une saison de plus. Résultat, le départ de l’attaquant de l’OM, désormais considéré comme une doublure, pourrait satisfaire tout le monde.