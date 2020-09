OM : Se préparer à perdre contre le PSG, l'étonnant conseil

Dans : OM.

Impossible de prédire le déroulement d’un match de football à l’avance, c’est ce qui fait la beauté de ce sport, mais l’OM a pour une fois ses chances face au PSG en vue de la rencontre de ce dimanche.

Le champion de France sera privé de nombreux joueurs, et pas des moindres, et viendra de reprendre sa saison par un match dès ce jeudi à Lens. Des circonstances délicates en plus des départs enregistrés pendant l’été, et pour le moment non compensés. L’occasion semble idéale pour enfin battre le PSG, ce qui n’est plus arrivé à l’OM depuis 9 ans, le 27 novembre 2011. Un nouveau revers face à une équipe parisienne amoindrie marquerait forcément les esprits, et c’est ce que craint Albert Emon. L’ancien coach de l’OM prévient dans les colonnes de La Provence, attention à ne pas trop se focaliser sur ce Classique, pour ensuite en payer les conséquences sur les matchs suivants.

« L’OM a des joueurs de qualité, des joueurs de caractère qui ont joué en équipe de France. À eux de prendre leurs responsabilités dans ces matches-là. Toutes les équipes de France, à part Lyon qui a presque réussi à faire jeu égal pendant un temps, perdent contre Paris. Tu peux sauter ce match, pourvu qu'il ne te marque pas, qu'il ne reste pas dans les têtes pendant plusieurs semaines », a prévenu Albert Emon, pour qui battre le PSG et perdre les trois matchs qui suivent n’a absolument aucun intérêt. Autant dire que l’exemple de la saison dernière est toujours dans les esprits, puisque si l’OM avait craqué deux fois face au PSG, il a réussi à se hisser à la deuxième place de Ligue 1 en étant impérial face aux autres. Une leçon à retenir, même si elle est coûteuse pour les supporters ?