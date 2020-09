PSG-OM : Paris au tapis, c’est dimanche ou jamais pour Marseille

Dans : OM.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille disputera son deuxième match de Ligue 1 sur la pelouse du Paris Saint-Germain, au Parc des Princes.

Un choc pour lequel l’OM ne sera évidemment pas favori. Néanmoins, les forces s’équilibrent au fur et à mesure que les jours passent, et que le PSG détecte des cas de joueurs positifs au Covid-19 au sein de son effectif. On sait d’ores et déjà que Kylian Mbappé sera forfait, lui qui a été diagnostiqué lundi soir après les tests PCR pratiqués par l’UEFA lors du rassemblent de l’Equipe de France. Le doute demeure autour des participations de Neymar, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Navas et Icardi. Ce qui est certain, c’est que parmi cette liste, certains ne seront pas présents face à l’Olympique de Marseille. Ce qui offre une chance unique pour l’équipe d’André Villas-Boas de gagner (enfin) contre Paris selon Rolland Courbis.

« S’il y a un moment où l’OM peut arriver à faire un truc, c’est bien dimanche entre les absents, la fatigue, les joueurs en sélection… Draxler et Kehrer étaient même en sélection allemande ! PSG-OM n’est jamais facile à préparer, mais il est à préparer sans l’ombre d’une angoisse. Le seul truc qui peut arriver à l’OM, c’est de faire un exploit. Sur une saison, impossible de finir devant Paris, sauf s’ils le font exprès. Mais sur un match, pourquoi pas, si tu mets en place une organisation solide défensivement, avec la possibilité d’être dangereux et de pouvoir les piquer en contres » a commenté l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille dans les colonnes de La Provence. Durement touché par la pandémie au cœur du mois d’août, l’équipe drivée par André Villas-Boas ne compte plus, à ce jour, de joueur positif au Covid-19. Une tranquillité dans la préparation de ce Classique qui pourrait avoir son importance dimanche soir au Parc des Princes, d’autant que le PSG jouera également jeudi face au RC Lens…