OM : Sarri sur le banc, Longoria est en feu

Alors que Lucien Favre est pressenti pour succéder à André Villas-Boas en juin prochain, Pablo Longoria penserait également à Maurizio Sarri.

Après une première saison réussie, André Villas-Boas connaît des moments plus difficiles aujourd'hui. Entre tensions avec la presse, choix tactiques remis en cause et mauvais résultats, le Portugais ne fait plus l'unanimité. À tel point qu'alors qu'il arrive en fin de contrat à la fin de la saison, la tendance est à un départ du technicien. La direction marseillaise travaille déjà sur le nom de son successeur. D'après Simone Rovera, journaliste pour Telefoot, Lucien Favre est le grand favori pour devenir le nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Pourtant, le Suisse n'est pas le seul nom envisagé par Pablo Longoria.

D'après les informations du site CalcioMercato, le directeur sportif de l'OM penserait à Maurizio Sarri. Révélé avec Naples qu'il a entraîné entre 2015 et 2018, l'Italien était à l'époque une référence en terme d'identité de jeu. Connu pour son style offensif, il avait mené les Napolitains à la seconde place de Serie A en 2016 et 2018. Malgré des expériences en demi-teinte à Chelsea puis à Turin, Maurizio Sarri dispose encore d'une belle cote. Les dirigeants olympiens estiment que son profil correspond parfaitement à la ville de Marseille. Sans club depuis son départ de la Juventus après l'élimination en Ligue des Champions face à l'OL en août 2020, l'homme de 62 ans ne serait pas fermé à la discussion. Néanmoins, sa priorité à l'heure actuelle est de retrouver un club en Serie A. S'il venait à Marseille, le technicien retrouverait un certain Arkadiusz Milik, qu'il a eu sous ses ordres avec le Napoli.