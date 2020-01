OM : Qui veut quitter Marseille ? Personne et surtout pas Sanson !

Dans : OM.

Evoqué comme l'un des joueurs ayant éventuellement des touches à l'étranger, Morgan Sanson a clarifié les choses sur son avenir à l'Olympique de Marseille.

Dimitri Payet à West Ham, Morgan Sanson au Zénith Saint-Pétersbourg, la semaine a été riche en rumeurs du côté de l’Olympique de Marseille alors que la fin du mercato se profile. Mais après le nul entre l’OM et Angers, ce samedi au Vélodrome, Morgan Sanson a tenu à mettre les choses au point, histoire qu’on le laisse tranquille avec ces histoires de transfert. Car l’ancien montpelliérain a fait un choix et il l’a revendiqué sans détour.

Morgan Sanson reste à Marseille, un point c'est tout

« Si je vais rester à l'OM jusqu'à la fin de saison ? Oui aucun doute, je resterai ici jusqu'à la fin de la saison, ça c'est sûr. Tout le monde veut rester. Après c'est vous qui dites qu'y a des clubs qui sont intéressés ou qui vont faire des offres, mais nous on est tous inscrits dans le projet et on veut tous aller chercher ce qu'on veut en fin de saison », a prévenu Morgan Sanson, déterminé à permettre à l’Olympique de Marseille de se qualifier pour la Ligue des champions. Il sera toujours temps de parler mercato en juin prochain. Pour mémoire, Sanson a un contrat à l'OM jusqu'en 2022.