OM : Sanson vendu 30 ME, Eyraud sort les rames

Afin de rentrer dans les clous du fair-play financier, l’OM espère vendre pour 40 à 50 ME lors du prochain mercato. Des joueurs à forte valeur marchande comme Morgan Sanson sont concernés…

En difficulté la saison dernière sous la houlette de Rudi Garcia, le milieu de terrain de 25 ans s’est refait la cerise depuis la venue d’André Villas-Boas en Provence. Titulaire indiscutable du Portugais, l’ancien joueur de Montpellier est à ce jour l’un des joueurs bénéficiant de la plus forte valeur marchande au sein de l’effectif. Selon les informations recueillies par France Football, c’est une somme minimale de 30 ME que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta souhaitent récupérer avec la future vente de Morgan Sanson, lequel est régulièrement cité pour un départ en Angleterre l’été prochain.

Au cours des derniers mois, Tottenham, Arsenal ou encore Everton, des belles écuries du Royaume-Unis, ont été associées à Morgan Sanson. Mais en réalité, il semblerait que ce soit davantage des clubs de bas de tableau qui courtisent réellement le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le magazine révèle que les deux clubs les plus intéressés par un transfert de Morgan Sanson sont West Ham, actuellement 16e de Premier League, et Crystal Palace, qui effectue une saison plus honorable avec une 11e place. Assurément, ces deux destinations potentielles ne doivent pas réellement botter Morgan Sanson, lequel a récemment fait savoir par son agent qu’il n’accepterait de quitter l’Olympique de Marseille que pour un club dans niveau équivalent ou supérieur au mercato. Marseille étant deuxième de Ligue 1 et donc très bien embarqué pour se qualifier en Ligue des Champions, nul doute que les propositions de Crystal Palace et de West Ham peineront à convaincre l’ancien international espoir français…