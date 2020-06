OM : Sans pression, il fixe un ultimatum à Villas-Boas

Dans : OM.

Depuis plus de deux ans maintenant, l’Olympique de Marseille ne compte qu’un seul arrière gauche au sein de son effectif en la personne de Jordan Amavi.

Très performant cette saison, le défenseur français ne pourra toutefois pas disputer l’intégralité des rencontres la saison prochaine, avec la qualification en poche pour la Ligue des Champions. Cet été, Marseille sera donc dans l’obligation de recruter un défenseur… à moins que la solution ne soit trouvée en interne. Prêté la saison dernière à Sochaux, Christopher Rocchia aimerait obtenir la confiance d’André Villas-Boas afin d’être la doublure de Jordan Amavi. Dans une interview accordée à La Provence, le défenseur de 22 ans a en tout cas prévenu que s’il n’était pas au minimum le n°2 à ce poste de latéral gauche, alors il demanderait à quitter définitivement Marseille.

« J'ai progressé au niveau de mon jeu et je veux m'imposer. Si l'OM veut me garder, c'est pour au minimum être la doublure. Mais au-delà de ça, j'espère et j'aimerais que le coach (André Villas-Boas) me voie comme un concurrent sérieux. Je vais me battre, je ne vais rien lâcher. Ma priorité, c'est l'OM. Mais je n'ai eu aucune discussion avec le club et s'il ne compte pas sur moi, j'irai ailleurs. S'il compte sur moi, il faudra savoir ce que le coach veut faire. Il est hors de question pour moi de revenir à Marseille et de jouer en réserve ou de faire trois matches dans la saison. C'est inconcevable, sachant que je me suis bien adapté à la Ligue 2, que des clubs se sont renseignés à mon sujet, aussi bien en France (Ligue 1 et Ligue 2) qu'à l'étranger (Belgique) » a prévenu Christopher Rocchia, qui attend avec grande impatience la reprise de l’entraînement afin de pouvoir échanger avec André Villas-Boas.