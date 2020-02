OM : Luis Fernandez s’acharne sur Amavi, la polémique explose

Dans : OM.

Très critiqué par les supporters de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Jordan Amavi est métamorphosé depuis la venue d’André Villas-Boas.

Il faut dire que dès ses premières semaines en Provence, le coach portugais était monté au front afin de défendre publiquement son très controversé latéral gauche. « Je n’ai pas apprécié les sifflets contre Amavi, je ne comprends pas, c’est intolérable, tu tues ton joueur. Je comprends qu’on siffle le collectif, mais pas l’individu. Il faut avoir le respect d’un joueur qui mouille le maillot » confiait notamment l’entraîneur de l’Olympique de Marseille en septembre, après un match nul contre Rennes au Stade Vélodrome (1-1). Depuis, Jordan Amavi est monté en puissance, il a retrouvé un excellent niveau et il est désormais indiscutable à Marseille.

Mais dans l’émission de Luis Fernandez, « Le décrassage de Luis », BeInSports a décidé de mettre en lumières les fautes de Jordan Amavi cette saison. Dans une compilation intitulée « Amavi le boucher », l’émission a clairement fait passer le défenseur de l’OM pour le pire des destructeurs en Ligue 1, ce qui n’a pas manqué de déclencher une véritable tornade sur les réseaux sociaux. Quelques réactions, pêle-mêle : « On m’explique l’intérêt d’une vidéo comme ça ... la prochaine c’est quoi les simulations de Mbappé ? », « On est le seul club qui a le droit à un best-of des fautes de son défenseur avec un titre afin d’établir une mauvaise réputation à un joueur ressuscité, on doit encore être parano », « Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur du PSG qui fait une vidéo à charge contre un joueur de l’OM, on voit l’objectivité » ou encore « A vomir votre ligne éditoriale » peut-on ainsi lire sous la vidéo publiée par la chaîne d’origine qatarie sur Twitter. Voilà une polémique inattendue au sujet d’un Jordan Amavi qui a définitivement reconquis les fans de l’OM.