OM : Sans CdL, Nabil Djellit ridiculise Marseille et son palmarès !

Dans : OM, Coupe de la Ligue.

En difficulté pour vendre les droits de la Coupe de la Ligue, la Ligue de Football Professionnel a pris une grande décision.

Réunie mercredi, l’instance française a décidé de suspendre cette compétition à partir de la saison prochaine. Un choix majoritairement applaudi, ce tournoi n’étant pas le plus populaire dans l’Hexagone. En plus des problèmes de calendrier, ses rencontres opposent souvent des équipes remaniées, d’où le manque de spectacle souvent constaté. Mais la suppression de la Coupe de la Ligue fera aussi quelques malheureux, dont certains clubs qui voyaient en elle un trophée relativement accessible.

On pense évidemment au dernier vainqueur, le Racing Club de Strasbourg. Et de son côté, Nabil Djellit ajoute volontiers l’Olympique de Marseille à la liste. Sur un ton moqueur évidemment. « Suppression de la Coupe de la Ligue. Coup dur pour l'OM, seul trophée accessible depuis 10 ans... », s’est amusé le journaliste de France Football. Autant dire que les supporters du club phocéen, triple vainqueur de la compétition entre 2010 et 2012, n’ont pas du tout apprécié !