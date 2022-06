OM : Sampaoli veut un taulier, ce sera Witsel ou Coquelin !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu de terrain pour compenser le départ de Boubacar Kamara, l’OM cible Axel Witsel et Francis Coquelin.

Le portrait-robot du futur milieu défensif de l’Olympique de Marseille se dessine. Après le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria ont convenu que l’OM devait se lancer sur la piste d’un joueur d’expérience, d’ores et déjà habitué aux joutes de la Ligue des Champions. Ce constat vaudra pour le mercato dans sa globalité mais encore plus pour le recrutement du joueur à ce poste si stratégique de numéro six dans le dispositif de Jorge Sampaoli. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe dévoile que deux joueurs sont en très haute position dans la short-list de l’Olympique de Marseille. Le premier n’est autre qu’Axel Witsel, libre de tout contrat après son expérience au Borussia Dortmund et qui a déclaré du haut de ses 33 ans qu’il souhaitait poursuivre sa carrière en Europe, dans un club disputant la Ligue des Champions. Dans ce dossier, c’est l’Atlético de Madrid qui fait office de principal concurrent mais l’OM a de solides arguments à faire valoir pour convaincre Axel Witsel.

Witsel et Coquelin, les deux pistes chaudes de l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Axel Witsel (@axelwitsel28)

Pablo Longoria fait de ce dossier sa priorité car le Belge au CV bien fourni présente l’avantage d’être libre… au contraire de Francis Coquelin. Le milieu de terrain français évoluant à Villarreal est la seconde piste brûlante de l’Olympique de Marseille au milieu de terrain. L’ex-joueur d’Arsenal est lui sous contrat jusqu’en juin 2024, ce qui signifie que Pablo Longoria devra payer une indemnité de transfert pour le déloger du « Sous-Marin jaune ». Selon les estimations de L’Equipe, le club espagnol réclamera entre 5 et 10 millions d’euros pour Francis Coquelin, dont la saison a été paradoxale à Villarreal. Titulaire indiscutable aux yeux d’Unai Emery en Ligue des Champions, le Français a brillé sur la scène européenne. Mais il n’a pas toujours été titulaire en championnat, ce qui pourrait l’inciter à partir pour rejoindre un club où son statut ne variera pas en fonction de la compétition. Reste maintenant à voir quelle piste se concrétisera pour Marseille, dont l’objectif est clairement établi en ce début de mercato, à savoir recruter un joueur habile techniquement, rugueux physiquement et qui possède une solide expérience européenne à ce poste de milieu défensif.