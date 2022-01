OM : Sampaoli valide la piste Bakambu, il arrive à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Comme indiqué par ailleurs, Cédric Bakambu va signer à l’OM. Un accord a été trouvé entre Marseille et l’attaquant congolais de 30 ans.

L’Olympique de Marseille tient un premier renfort au mercato hivernal. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la piste Cédric Bakambu s’est accélérée au point qu’un accord ait été trouvé entre le club phocéen et l’attaquant congolais de 30 ans, libre depuis le 31 décembre. Le quotidien national dévoile que Jorge Sampaoli et Cédric Bakambu ont longuement échangé en Espagnol. A l’issue de cet entretien, l’ancien buteur de Villarreal a donné son accord pour signer deux ans et demi à Marseille. Un joli coup de la part de l’OM alors que selon L’Equipe, le FC Séville et Lille étaient également très intéressés par la venue de Cédric Bakambu. Quelques détails doivent encore être réglés, mais qui rien qui ne puisse remettre en cause la venue désormais actée de Cédric Bakambu à l’Olympique de Marseille.