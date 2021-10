OM : Sampaoli, ses choix contestés à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, certaines individualités n’ont pas été au niveau espéré pour que l’OM décroche la victoire face à Galatasaray en Ligue Europa (0-0).

Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi ou encore Cengiz Ünder ont tenu leur rang en livrant des performances correctes. Ce n’est pas le cas d’Amine Harit, Pape Gueye ou Konrad de la Fuente. C’est tout du moins l’avis de Jacques Bayle, lequel a exprimé quelques craintes sur certains joueurs de l’Olympique de Marseille dans une vidéo publiée sur Twitter. Le consultant de Maritima Radio a par ailleurs des doutes toujours très profonds en ce qui concerne le réel niveau de Pau Lopez, préféré à Steve Mandanda pour la sixième fois de suite jeudi soir à l’occasion de cette deuxième journée de Ligue Europa contre Galatasaray.

Plusieurs joueurs de l'OM inquiètent Jacques Bayle

« On a la chance de voir Milik rentrer car on voit que lorsqu’il a le ballon, il sait quoi en faire dans l’orientation, dans la gestuelle et la technique. Amine Harit a encore été plus que transparent contre Galatasaray. On a eu le petit Konrad qui est rentré, c’est devenu un fantôme. Pape Gueye à mon avis est inférieur à Valentin Rongier dans la récupération et l’orientation des jeu. Je me pose quand même certaines questions sur certains joueurs. Le gardien (Pau Lopez), je m’excuse mais à chaque fois qu’il touche le ballon je tremble, c’est terrible. L’entraîneur a choisi mais moi je commence à me poser des questions sur la qualité technique de ce gardien » a analysé l’ancien adjoint de Rolland Courbis, suiveur attentif de l’Olympique de Marseille et qui commence à avoir de sérieux doutes sur certains joueurs phocéens. Tout l’effectif de Jorge Sampaoli sera attendu à son meilleur niveau pour espérer un résultat positif sur la pelouse de Lille dimanche après-midi pour le dernier match avant la trêve internationale.