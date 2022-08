OM : Sampaoli revient, l'incroyable annonce excite Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La saison n’a pas encore officiellement débuté qu’Igor Tudor est déjà sur la sellette à l’Olympique de Marseille.

L’entraîneur croate est menacé en raison de son management très rude qui déplait à la majorité de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Preuve des tensions qui existent au sein du vestiaire phocéen, Dimitri Payet et les cadres de l’équipe ont demandé un rendez-vous avec le coach ainsi qu’avec le président Pablo Longoria. Tout ce petit monde s’est réuni mardi soir avant l’entraînement dans un climat d’apaisement selon La Provence. Mais à en croire certaines sources, Igor Tudor reste menacé après une préparation catastrophique et tout cela à quatre jours du premier match de Ligue 1 contre le Stade de Reims. Sur les réseaux sociaux, le célèbre Mohamed Henni est en tout cas prêt à tout miser sur le licenciement de l’ancien entraîneur du Hellas Vérone d’ici à dimanche. Mieux, il parie sur un retour fracassant de Jorge Sampaoli dans la cité phocéenne.

Mohamed Henni croit au départ de Tudor

« A l’heure où je vous parle, Igor Tudor est en train de faire ses valises. Je répète : Igor Tudor fait ses valises, il est viré de l’OM. Ce n’est plus qu’une question de jours, il n’entrainera pas Marseille pour le premier match de Ligue 1. C’est vrai, sur la vie de ma mère. Tout a été acté en interne » a expliqué Mohamed Henni sur Snapchat avant de poursuivre en balançant une bombe au sujet d’un potentiel retour de Jorge Sampaoli. « Sampaoli est au Brésil, il est en dépression. Il regrette son choix et veut revenir à Marseille. Cela ne tient plus qu’à l’OM. C’est entre les mains de l’Olympique de Marseille » a lancé l’influenceur, dont les révélations fracassantes risquent de faire un brin sourire. Et pour cause, on voit très mal comment Jorge Sampaoli pourrait revenir à Marseille mais qui sait, sur un malentendu, l’impensable peut se produire. A l’OM plus qu’ailleurs.