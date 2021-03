OM : Sampaoli reçoit un conseil bizarre à Marseille

Dans : OM.

Avec deux victoires et une défaite, le bilan de Jorge Sampaoli est plutôt positif au bout de deux semaines à la tête de l’OM.

Sixième de Ligue 1 avec trois points de retard sur le Racing Club de Lens, Marseille peut toujours viser la cinquième place. Cela étant, faut-il vraiment souhaiter que l’OM dispute l’Europa League la saison prochaine ? Absolument pas selon Rolland Courbis, qui a quasiment conseillé à Jorge Sampaoli de faire en sorte de ne pas se qualifier pour la coupe d’Europe dans une interview accordée en ce début de semaine à La Provence.

« Ce gars est plein d'enthousiasme. On avait de longs débats avec ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre Bielsa. Je pense qu'il va égayer l'atmosphère. Nous, les consultants et les passionnés, sommes contents de le voir avec ses explications footballistiques, même s'il y aura des désaccords. La première question que je propose que l'on se pose est la suivante : faut-il souhaiter à l'OM de terminer 5e et de se qualifier pour la Ligue Europa ou sa cousine ? J'ai ma réponse. C'est non » a lâché Rolland Courbis, pour qui une qualification européenne en fin de saison serait un cadeau empoisonné pour Jorge Sampaoli. Et de poursuivre…

« La saison passée, nous étions ravis de voir qu'il y avait à l'OM une belle ambiance dans le vestiaire. Évidemment, quand il n'y a que quinze joueurs, c'est plus simple, il n'y a pas de dispute ! Mais lorsqu'on est en coupe d'Europe, il en faut davantage. Je pense que lui donner l'équipe aujourd'hui est un cadeau empoisonné. Il doit tirer le maximum de cet effectif qui est plus que correct, mais qui a certaines lacunes ». De toute évidence, Jorge Sampaoli devra avoir les nerfs et les reins solides pour terminer la saison tant bien que mal avant de se projeter plus sereinement sur la saison suivante. Avec probablement de nombreux changements au sein de l’effectif durant le mercato.