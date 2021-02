OM : Sampaoli proche de Marseille, sa réponse

Dans : OM.

Cité comme le probable futur entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a été directement interrogé sur un possible départ en Ligue 1.

Tandis que Nasser Larguet continue son intérim sur le banc de l’Olympique de Marseille, dix jours après la mise à l’écart d’André Villas-Boas, Pablo Longoria est toujours en quête d’un entraîneur, sans que l’on sache si ce coach débarquera rapidement à l’OM ou s’il faudra attendre la saison prochaine. Favori numéro 1 à ce poste, Jorge Sampaoli semble intéressé si l’on en croit certains de ses proches, mais le technicien argentin est, lui, silencieux sur ce sujet. En marge du match entre Fluminense et l’Atlético Mineiro, qui s’est soldé cette nuit par un 0-0, Jorge Sampaoli a été interrogé sur un possible contact avec Marseille. Mais le technicien de 60 ans, à qui on ne la fait pas, s’en est sorti par une pirouette qui laisse planer le mystère sur ses intentions futures.

« Un contact avec Marseille ? Mon intérêt actuel c’est que l’Atlético soit le plus haute possible (…) J’ai bon espoir que cette nouvelle équipe, que nous avons formée, pourra réaliser quelque chose d'important pour ce club. Ce qui m'intéresse, c'est que nous gagnions les trois matches jusqu'à la fin de la saison », a lancé, dans des propos relayés par ESPN, Jorge Sampaoli, qui ne se mouille pas du tout et préfère attendre la fin de la saison régulière au Brésil, à la fin du mois de février, avant de réellement et franchement se positionner. Bien évidemment, s'il avait voulu dire clairement les choses le coach argentin pouvait nier un contact avec l'Olympique de Marseille, mais en ne répondant pas précisément, il est clair que les rumeurs vont s'accentuer au fil des jours.