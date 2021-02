OM : Sampaoli offert sur un plateau, le coup de théâtre

Dans : OM.

Toujours en poste à l’Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli est plus que jamais la priorité de l’Olympique de Marseille pour succéder à André Villas-Boas.

L’entraîneur argentin de 60 ans a cependant fait savoir à Pablo Longoria qu’il souhaitait terminer la saison avec l’Atlético Mineiro avant de relever le défi marseillais. Il ne reste plus que deux matchs au programme de la formation brésilienne, dont le championnat s’achève le 26 février. Cela étant, Jorge Sampaoli ne sera pas en fin de contrat avec l’Atlético Mineiro puisque son bail court jusqu’en décembre 2021. Cela signifie que si Marseille veut s’octroyer les services de Jorge Sampaoli, il faudra payer sa clause libératoire estimée à près de 700.000 euros.

Le média brésilien Globo Esporte croit néanmoins savoir qu’un élément déterminant pourrait totalement faire basculer ce dossier. A la surprise générale, l’Atlético Mineiro pourrait acter le choix de se séparer de Jorge Sampaoli à l’issue de la saison, à six mois de la fin de son contrat. Effectivement, tandis que les conversations s’intensifient entre Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, la direction brésilienne s’agace de l’incertitude liée à l’avenir de son entraîneur et envisage très sérieusement de le renvoyer. Des négociations pour un arrangement à l’amiable ont ainsi débuté entre l’ex-vainqueur de la Copa America avec le Chili en 2015 et les dirigeants de l’Atlético Mineiro, désireux de préparer le futur de leur club. En ce sens, des premiers contacts ont été amorcés avec Renato Gaucho, actuel coach du Grêmio et qui aurait été choisi par l’Atlético Mineiro pour succéder à Jorge Sampaoli. Un retournement de situation qui fait en tout cas les affaires de l’OM, qui pourrait s’offrir le charismatique entraîneur argentin sans avoir besoin de payer sa clause libératoire…