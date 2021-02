OM : Jorge Sampaoli parle, tout s'accélère !

Dans : OM.

La venue de Jorge Sampaoli sur le banc de l'Olympique de Marseille semble se rapprocher de plus en plus. L'OM et le coach argentin finalisent les derniers détails et ce dernier ne se cache presque plus.

Même s’il est difficile de croire que Nasser Larguet sera pour la dernière fois aux commandes de l’OM pour le déplacement de ce dimanche soir à Bordeaux, le patron du centre de formation de Marseille a bien compris que sa mission d’intérim allait rapidement être terminée. Car si la presse brésilienne estime que rien n’est fait concernant la venue de Jorge Sampaoli dans la citée phocéenne, la réalité est désormais bien différente. L’entraîneur de 60 ans a bien l’intention de répondre favorablement à la demande transmise par Pablo Longoria de venir à l’OM, et cela même s’il ne souhaite pas trahir l’Atletico Mineiro, avec qui il est encore sous contrat jusqu’au 31 décembre 2021 et dont la saison sportive s’achève bientôt au Brésil. Pour ne pas perdre de temps, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria étant déterminés à faire venir Jorge Sampaoli au plus vite afin de calmer (un peu) la colère des supporters, les négociations concrètes ont débuté entre les deux camps.

L’Equipe affirme même que l’on est entré dans les détails, et notamment dans ce que sera le futur staff de l’entraîneur argentin à l’Olympique de Marseille. Car pour venir à l’OM, Jorge Sampaoli ne veut pas être seul, et il aurait demandé à débarquer avec quatre adjoints ce qui est dans la moyenne haute et a un coût financier certain. « Des avancées pourraient intervenir dans le courant de la semaine prochaine, et en cas d’échec Longoria tient d’autres pistes actives, mais elles restent des seconds choix », précise le quotidien sportif, qui s’interroge sur la possibilité que l’entraîneur de l’Atletico Mineiro soit même à Marseille avant la fin du championnat brésilien, le 26 février prochain. Interrogé dans la nuit de samedi à dimanche, après le nul de son équipe, Jorge Sampaoli a reconnu qu'il n'était pas certain de rester très longtemps : « Je ne peux pas répondre à cette question pour le moment. Tout peut se passer dans le football, surtout dans ce pays où les entraîneurs durent peu. » Un message de plus qui confirme que tout peut désormais aller très vite.