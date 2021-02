OM : Sampaoli et Marseille, c'est bouillant !

Dans : OM.

Aux commandes de l’Olympique de Marseille depuis une semaine, Nasser Larguet ne devrait pas s’éterniser sur le banc des Phocéens.

L’objectif de Pablo Longoria est très clairement de trouver au plus vite le successeur d’André Villas-Boas, démissionnaire puis mis à pied mardi après-midi. Les noms de Maurizio Sarri ou encore de Lucien Favre ont circulé. Mais à en croire les informations obtenues par La Provence, il est hautement improbable de voir le technicien suisse ou l’ancien entraîneur de la Juventus Turin débarquer à Marseille. En revanche, une piste prend de plus en plus d’épaisseur au fil des jours selon le quotidien régional, celle menant au charismatique et fougueux Jorge Sampaoli, actuellement en poste au Brésil du côté de l’Atlético Mineiro.

A en croire le journaliste Alexandre Jacquin, l’ex-sélectionneur de l’Argentine est la priorité de Pablo Longoria… et l’intérêt de l’OM pour Jorge Sampaoli est réciproque. « En ce lundi 8 février, le favori se nomme Jorge Sampaoli (60 ans). L’Argentin plaît lui aussi à Longoria et serait intéressé par le challenge proposé par l’OM, où son mentor Marcelo Bielsa a laissé une trace indélébile lors de son passage entre 2014 et 2015. Les premiers contacts ont été établis il y a une dizaine de jours. Les échanges sont réguliers depuis, même si Sampaoli n’a pas eu de nouvelles ce week-end » dévoile le journaliste, pour qui la piste Jorge Sampaoli est de loin la plus chaude pour l’Olympique de Marseille. En cas d’échec dans les négociations avec le technicien argentin, dont le dernier match de la saison est prévu le 26 février avec l’Atlético Mineiro, Pablo Longoria pourrait se rabattre sur Walter Mazzarri, sans club depuis son aventure au Torino entre 2018 et 2020. A l’image de Sampaoli, le technicien italien est intéressé par le challenge de l’Olympique de Marseille mais pour l’heure, il n’est pas l’objectif n°1 de la direction phocéenne.