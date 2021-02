OM : Pablo Longoria veut Sampaoli d'urgence à Marseille

Dans : OM.

En quête d'un nouvel entraîneur depuis la démission d'André Villas-Boas, Pablo Longoria aurait fait de Jorge Sampaoli sa priorité.

Le début d'année de l'Olympique de Marseille est pour le moins mouvementé. Au-delà des difficultés rencontrées sur le terrain, le club phocéen doit faire avec une actualité riche en rebondissements. Le club a tenté d'apaiser les choses avec les fans après les incidents de la semaine dernière en organisant une rencontre avec certains leaders de groupe de supporters. Reste encore une autre problématique à régler : la succession d'André Villas-Boas. Car s'il était pressenti que le Portugais quitterait la Canebière en fin de saison, sa démission prématurée a surpris la direction. Ni une ni deux, Pablo Longoria s'est mis à la recherche d'un nouveau coach. Rapidement, les noms de Lucien Favre ou Maurizio Sarri sont sortis dans la presse. Mais en réalité, les dirigeants marseillais auraient une autre idée en tête.

Si l'on en croit les informations de Telefoot, il n'y a désormais qu'un seul choix dans l'esprit du directeur sportif marseillais, celui de Jorge Sampaoli. Si l'entraîneur serait intéressé par le projet selon la presse brésilienne, il est actuellement sous contrat avec l'Atlético Mineiro et n'envisage pas de quitter son équipe en cours de saison. L'OM travaille donc actuellement sur les moyens de convaincre l'Argentin le plus rapidement possible, quitte à offrir un dédommagement financier à son club. Si nous sommes encore au stade des négociations aujourd'hui, une éventuelle venue d'un disciple de Bielsa affole déjà les spécialistes, comme Didier Roustan, qui estime que Sampaoli est l'homme de la situation.