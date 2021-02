OM : Sampaoli débarque, Rothen jubile et tacle Larguet

Dans : OM.

Selon toute vraisemblance, Jorge Sampaoli va prochainement remplacer Nasser Larguet sur le banc de l’Olympique de Marseille.

Effectivement, un accord total a été trouvé entre l’entraîneur argentin de 60 ans et l’OM. Sauf improbable rebondissement, l’ex-sélectionneur du Chili va débarquer à Marseille d’ici la fin de la semaine et prendra la succession d’André Villas-Boas. Dans l’intervalle, Nasser Larguet, directeur du centre de formation de Marseille, a assuré l’intérim. Et tandis que certains observateurs estimaient le Tunisien capable de driver l’OM jusqu’à la fin de la saison, Jérôme Rothen n’est pas du tout de cet avis. Pour le consultant de RMC, la nomination de Jorge Sampaoli à douze journées de la fin du championnat est la meilleure chose qui pouvait arriver à l’OM afin de préparer au mieux la saison prochaine.

« Comment on peut dire que l’OM devait garder Nasser Larguet ? Jorge Sampaoli, c’est quand même un entraîneur qui a marqué les joueurs partout où il est passé, qu’on l’aime ou pas c’est la vérité. C’est un showman, mais au-delà de ça, c’est un entraîneur qui arrive à fédérer. Les joueurs le suivent, les joueurs l’aiment en général. Larguet est calme, il a fait jouer des jeunes pour bouger les anciens dans le vestiaire, ok… Mais il n’a rien révolutionné, on a vu le match à Nantes samedi. Il a gagné un match sur cinq en championnat, ce n’est pas un bon bilan. Il faut absolument changer la routine de certains, Larguet a essayé de le faire avec ses limites, là tu as un vrai coach qui arrive. C’est important de bien finir et de faire le tri dans l’optique de la saison prochaine » a commenté Jérôme Rothen, qui fait partie des consultants satisfaits par la venue de Jorge Sampaoli en Ligue 1.