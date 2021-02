OM : Sampaoli fait voir double à Eyraud

Dans : OM.

La venue de Jorge Sampaoli sur le banc de l'Olympique de Marseille est imminente, mais c'est Nasser Larguet qui officiera une dernière fois pour la réception de Lyon dimanche au Vélodrome.

C’est désormais acquis, Jorge Sampaoli sera bien le nouvel entraîneur de l’OM, le technicien argentin et le duo Eyraud-Longoria ayant peaufiné les derniers détails du contrat qui liera le coach de Mineiro à Marseille jusqu’en 2023. Mais sauf retournement de situation, pour le très attendu Marseille-Lyon du week-end prochain, qui pourrait permettre à l’OM de torpiller l’OL dans la course au titre, ce sera Nasser Larguet qui sera sur le banc phocéen avant de retrouver la direction du centre de formation. Ce lundi, La Provence explique que tout a bien avancé entre Jorge Sampaoli et Marseille, mais pas au point de voir arriver ce dernier dans l’urgence pour OM-OL, même s’il y a une toute petite chance.

Pour venir à Marseille, l’ancien sélectionneur argentin aurait obtenu de Jacques-Henri Eyraud que ce dernier finance la venue d'au moins trois adjoints. « Pour l’instant, il a décidé de rejoindre l’OM avec trois assistants : Jorge Desio, un second qui l’épaule depuis des années, le préparateur physique Pablo Fernández, ainsi que Diogo Meschine rencontré à Santos et spécialiste de la performance. Ce staff pourrait encore s’étoffer », précise le quotidien régional. Reste toutefois que l’Olympique de Marseille pourrait empiler les entraîneurs et les staffs puisque pour l’instant André Villas-Boas n’a pas été licencié par le club phocéen, et son contrat ne s’achève qu’en juin prochain, tandis que les six adjoints du coach portugais sont eux « dispensés de leurs activités ». Autrement dit, dans une semaine, l’OM aura probablement deux entraîneurs et neuf adjoints sous contrat. Une gestion originale au moment où l'Olympique de Marseille a des finances dans le rouge et des résultats sportifs en berne.