OM : Sampaoli arrive pour zéro euro, inquiétant ?

Sous contrat avec l’Atlético Mineiro jusqu’en décembre 2021, Jorge Sampaoli devrait s’engager avec l’OM dès la fin du mois de février.

L’accord est en bonne voie, et aucun obstacle sérieux ne s’oppose à sa signature, même si un prestigieux club d’Arabie Saoudite vient de se manifester avec une offre annoncée comme copieuse. Il n’empêche, l’entraineur argentin a bien l’intention de rejoindre Marseille pour tenter une nouvelle aventure en Europe, dans un club bouillant comme il les aime. Pour cela, l’OM aurait en théorie du payer le montant de sa clause libératoire fixée à 600.000 euros. Ce ne sera pas le cas. En effet, les résultats en chute libre de Mineiro, troisième de son championnat, et surtout les relations conflictuelles entre Jorge Sampaoli et ses dirigeants, ont totalement changé la donne raconte L’Equipe.

Selon le quotidien sportif, l’entraineur est devenu difficilement supportable pour ses supérieurs, qui non seulement ne le retiennent plus, mais souhaitent en plus le voir partir rapidement, quitte à se priver d’une éventuelle indemnité. Pour preuve, le club de Belo Horizonte se penche déjà sur le successeur de l’Argentin, alors qu’il y a quelques semaines encore, l’idée de le prolonger d’un an avait été menée à bien, avec même une proposition concrète. Le vent a donc rapidement tourné, tant mieux pour l’OM qui devrait récupérer Sampaoli sans débourser un centime, même si cela démontre que sa gestion au quotidien ne sera pas des plus simples, l’ancien sélectionneur du Chili étant connu pour son caractère bien trempé, et pas uniquement sur le bord du terrain.