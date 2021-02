OM : L'Arabie Saoudite se mêle du dossier Jorge Sampaoli

Dans : OM.

Actuellement en poste à Mineiro, Jorge Sampaoli discute activement avec l’Olympique de Marseille.

Le technicien argentin de 60 ans est la priorité de Pablo Longoria pour poser ses valises sur le Vieux Port et prendre la suite d’André Villas-Boas, après l’intermède assuré par Nasser Larguet. Les choses se mettent en place, et l’accord serait proche pour une signature à la fin du championnat brésilien, c’est à dire dans quinze jours. Financièrement, l’OM s’est rapproché des exigences de l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine, et les supporters sont déjà enchantés par la perspective de voir un tel entraineur signer chez eux.

Mais attention aux surprises de dernière minute. Ce jeudi, La Provence annonce en effet qu’un club saoudien s’est mis en tête de récupérer Jorge Sampaoli. Il s’agit d’Al-Hilal, qui vient de se séparer de Razvan Lucescu, et cherche désormais un entraineur. L’entourage du technicien argentin a ainsi été approché, et bien évidemment, l’offre financière pourrait être copieuse en provenance d’Arabie Saoudite, où l’argent n’est pas vraiment un problème. Pour le moment, l’idée serait toujours de rejoindre l’OM pour le challenge sportif, au détriment du club le plus titré du Royaume du Golfe. Une vision rassurante des choses pour la formation provençale, même si l’idée sera tout de même de rapidement boucler cette arrivée de Sampaoli, sous peine de voir d’autres clubs en quête d’entraineur se réveiller dans les prochaines semaines. Le fait de voir Mineiro accepter de se séparer de son entraineur sans demander le montant de sa clause libératoire, pourrait tout de même grandement faciliter le travail de l'OM, qui n'aura pas à passer par le club brésilien pour boucler ce dossier.