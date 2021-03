OM : Pierre Ménès allume Payet et Thauvin

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a coulé à Nice, et pour Pierre Ménès il est clair que Sampaoli doit désormais se rendre compte de l'état de son équipe. Le consultant de C+ vise clairement Thauvin et Payet.

Après deux victoires consécutives contre Rennes et Brest, l’Olympique de Marseille version Jorge Sampaoli se voyait déjà faire des miracles en fin de saison. Mais face à une formation niçoise d’un seul coup retrouvée, l’OM a sombré après notamment une deuxième période très mauvaise. Pour Pierre Ménès, il est évident que le nouvel entraîneur du club phocéen en demande beaucoup à ses joueurs et que certains n’ont pas les qualités pour répondre aux exigences de Sampaoli. Le consultant de Canal+ vise notamment Dimitri Payet et Florian Thauvin. Si le premier a retrouvé un physique de footballeur, sans hélas retrouver son niveau, le second est également dans le dur. Pour Pierre Ménès, le successeur d’André Villas-Boas doit désormais savoir ce qui l’attend avec ce groupe jusqu’au prochain mercato.

Pierre Ménès dépité par Payet et Thauvin

Pierre Ménès ne veut surtout pas critiquer le travail de Jorge Sampaoli, mais il est surtout consterné par la copie rendue par certains joueurs de l’Olympique de Marseille. « J’attends de voir ce que vont dire tous ceux qui nous bassinent depuis quinze jours avec « l’effet Sampaoli ». On le sait, le football prôné par le technicien argentin est extrêmement exigeant sur le plan physique, comme l’était celui de Bielsa. Et clairement, ses joueurs n’ont pas la caisse pour le mettre en application. Même s’il a perdu du poids, Payet est hors de forme et Thauvin ne semble pas franchement mieux. Milik, qui a beaucoup de qualités, est trop seul (…) Le meilleur symbole de ça, c’est Mandanda. Il n’est responsable sur aucun des trois buts niçois, mais il est moins décisif qu’avant et surtout, son visage trahit une lassitude aussi immense que compréhensible », constate, sur son blog, Pierre Ménès.