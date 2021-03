OM : Sampaoli a vu les joueurs, il a du se retenir !

Dans : OM.

Autorisé par l’ARS, après un test Covid négatif, à diriger sa première séance d’entrainement avant la fin de son isolement, Jorge Sampaoli a fait son apparition au centre d’entrainement de l’OM dès ce lundi.

C’est pourtant bien ce mardi qu’il sera officiellement présenté en vue du match de ce mercredi face à Rennes. En attendant, histoire de tâter le terrain et de prendre ses marques, l’Argentin a dirigé une première séance bizarre, avec beaucoup de jeunes et aucun titulaire de la veille lors du match de Coupe de France face à Canet-en-Roussillon. Il a procédé à quelques mises en place, et s’est surtout entretenu avec son staff en vue des séances à venir. Comme le raconte L’Equipe, Sampaoli est ensuite allé voir les joueurs pour effectuer une première séance de vidéo sur ses grands principes de jeu, histoire de mettre tout le monde au parfum. Si l’ancien coach de l’Argentine et du Chili a bien évidemment adressé la parole aux joueurs, il s’est retenu et a refusé d’évoquer l’élimination houleuse de dimanche par une équipe de N2, dévoile L'Equipe ce mardi.

Pourtant, Sampaoli a bien évidemment vu la rencontre, et il se serait arraché les cheveux s’il lui en restait, devant l’incapacité des joueurs de l’OM à contourner une équipe accrocheuse et à peine acculée dans ses derniers retranchements. Ainsi, c’est la totale absence de créativité des joueurs avec le ballon et le faible mouvement des Marseillais qui a littéralement « effaré » le nouvel entraineur de l’OM, pour qui le travail à effectuer est énorme. Que ce soit d’ailleurs sur le plan physique, technique, tactique, mais aussi moral, puisque, sous Villas-Boas ou Larguet, les Marseillais ne se sont imposés que deux fois sur les 15 dernières rencontres. Autant dire que le match capital face à Rennes, s’il ne pourra bien évidemment pas porté la touche de Jorge Sampaoli, donnera déjà le ton pour savoir si l’OM peut jouer quelque chose en cette fin de saison.