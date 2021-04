OM : Sampaoli à Marseille, Longoria a une obsession

Dans : OM.

Pour combler le départ d’André Villas-Boas, démissionnaire, Pablo Longoria a fait le choix audacieux de miser sur Jorge Sampaoli.

Le nouveau président de l’OM a introduit Jorge Sampaoli au plus vite alors que certains clubs auraient certainement fait le choix de sagement attendre l’intersaison. Pour l’heure, le bilan de l’Argentin à la tête de l’Olympique de Marseille est plutôt positif avec trois victoires, un match nul et une défaite. Ce week-end, pour la première fois depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, l’OM a montré un visage offensif et emballant sur la pelouse de Montpellier (3-3). Interrogé par El Pais, le président marseillais Pablo Longoria a expliqué en détails les raisons du choix de Jorge Sampaoli. Pour l’ex-scout du FC Valence, ce recrutement répond à un besoin impératif à ses yeux : permettre aux supporters de l’Olympique de Marseille de s’identifier de nouveau au club et à l’équipe grâce à un entraîneur au caractère explosif et à l’identité de jeu très marquée.

Sampaoli doit réconcilier l'équipe et les supporters

« Pour revenir à l'essence pure de Marseille. Il est fondamental que chaque spectateur qui se rend au stade se sente identifié au club, à l'équipe. La décision de prendre Sampaoli s'est basée sur deux points : le côté sentimental, parce qu'il colle parfaitement la mentalité de la ville et du club, pour retrouver des valeurs historiques, et le côté football, que les gens ici exigent. Un pressing haut, de l'agressivité à la perte du ballon, avoir la possession pour être une équipe capable de défendre bloc haut dans la majorité des cas » a expliqué le président de l’Olympique de Marseille, véritablement obsédé par le fait que les supporters olympiens s’attachent de nouveau à leur club, à leurs joueurs et surtout à leur entraîneur, ce qui n’était pas du tout le cas avec Rudi Garcia par exemple. C’est donc un immense défi qui attend Jorge Sampaoli même si l’Argentin a plutôt bien débuté sa tâche.