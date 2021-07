OM : Saliba fonce subitement vers Marseille

Dans : OM.

Pas très chaud pour rejoindre l’OM ces dernières semaines, William Saliba a changé d’avis.

Le défenseur d’Arsenal, sur lequel le club londonien ne compte pas pour la saison prochaine, envisage désormais de rejoindre le club provençal. Ce dernier semble avoir zappé la piste menant à David Luiz, jugée trop onéreuse malgré le désir de Jorge Sampaoli de le faire venir. Selon The Athletic, le plus dur aurait été fait puisque le défenseur formé à l’AS Saint-Etienne a désormais compris que l’OM était une option sérieuse pour lui, et son désir d’évoluer à Marseille, quelques mois seulement après son prêt à Nice, est désormais réel. Ce n'était pas du tout le cas récemment, quand Saliba préférait continuer son aventure sur la Cote d'Azur, ou bien vivre une première expérience en Premier League.

L’idée d’Arsenal est de prêter William Saliba pour l’ensemble de la saison, avec une grande partie de son salaire pris en charge, sans forcément y associer une option d’achat. Preuve que le défenseur de 20 ans n’a pas totalement désespéré ses dirigeants, qui envisagent toujours de lui permettre de parvenir à un niveau où il serait capable de rentrer dans le groupe d’Arsenal. Pour le moment, c’est en tout cas l’OM qui est le mieux placé pour en profiter.