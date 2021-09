OM : Saliba brille, la mauvaise nouvelle tombe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté par Arsenal à l’OM lors du mercato estival, William Saliba réalise un début de saison monstrueux sous les couleurs de Marseille.

Titulaire indiscutable de Jorge Sampaoli depuis le début de la saison, William Saliba réalise pour le moment un sans-faute à Marseille. Serein comme jamais du haut de ses 20 ans, il a encore livré une prestation de très haut niveau sur la pelouse de l’AS Monaco samedi soir (0-2). Prêté sans option d’achat par Arsenal, le défenseur formé à Saint-Etienne a néanmoins peu de chances de rester à Marseille la saison prochaine. Et pour cause, Arsenal a enfin compris, après trois prêts consécutifs de William Saliba, que l’international espoirs français devait avoir sa chance chez les Gunners la saison prochaine. Une bien mauvaise nouvelle pour Jorge Sampaoli et les dirigeants de l’Olympique de Marseille…

Saliba enfin lancé par Arsenal ?

A en croire les informations récoltées par le journaliste anglais Chris Wheatley, l’avenir de William Saliba à Arsenal serait déjà réglé. Les dirigeants londoniens seraient enclins à proposer au défenseur tricolore une prolongation de contrat avec une revalorisation salariale et surtout une meilleure estime sportive. Il ne serait maintenant plus question de prêter William Saliba et encore moins de le faire jouer en équipe réserve. Au vu des difficultés d’Arsenal depuis plusieurs saisons et principalement en défense, le Marseillais devrait avoir sa chance la saison prochaine en Premier League. De quoi donner des regrets à Pablo Longoria, qui s’était débattu cet été pour obtenir une option d’achat avec le prêt de William Saliba… en vain. Pour l’Olympique de Marseille, il est donc question de profiter à 100 % de ce défenseur avant de le voir repartir à Arsenal cet été. Pour rappel, Saliba a démarré les quatre matchs de Ligue 1 de l’OM cette saison aux côtés de Luan Peres et de Balerdi ou Alvaro.