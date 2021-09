OM : Saliba et Guendouzi déchainés, Arsenal pleure

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’OM réalise un très gros début de saison et ses recrues ont un impact impressionnant sur les premiers matchs.

Pablo Longoria a notamment quasiment changé toute la défense, tout en rafistolant également le milieu de terrain. A deux reprises cet été, il a négocié avec succès avec Arsenal pour faire venir Matteo Guendouzi et William Saliba. Les supporters marseillais s’en frottent les mains, et ceux d’Arsenal peuvent pleurer. Vu de Londres, les performances marseillaises ne font pas forcément la une, mais les fans suivent les joueurs prêtés et le niveau impressionnant des deux joueurs fait grincer des dents. The Express s’est ainsi étonné que, derrière la charnière hors de prix formée par Ben White et Gabriel Magalhaes, ce sont Rob Holding et Pablo Mari qui jouent les remplaçants sans avoir donné beaucoup de garanties ces derniers mois. La défense d’Arsenal prend régulièrement l’eau, et cela a amené une légende des Gunners à hausser le ton.

« Je dois donc supposer que Kolosinac, est meilleur que Saliba ? Si Saliba n’a pas le niveau pour jouer ici, pourquoi l’avoir recruté, pourquoi avoir payé aussi cher pour un joueur que l’on prête chaque année », a balance Ian Wright. Il est vrai que Saliba a déjà été prêté à trois reprises, à Saint-Etienne, Nice puis Marseille. Souvent touché par des pépins physiques, il n’a pas toujours pu répondre aux énormes attentes après sa révélations chez les Verts, mais sa saison marseillaise est en tout cas très bien parti. Tout comme un Matteo Guendouzi dont Mikel Arteta ne veut plus entendre parler depuis un an.